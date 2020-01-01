1 янв. 2020 г., 13:00
Journalist ID: 2390
News Code: 83616552
0 Persons

В иранском Ардебиле открылись 93 проектов

В иранском Ардебиле открылись 93 проектов

Ардебиль, 1 января, ИРНА – 93 проектов в среду были введены в эксплуатацию в присутствии президента Хасана Рухани в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана.

Правительство потратило более 21 тыс. млрд. риалов (денежная единица Ирана) на проекты. Новые проекты создали 4395 рабочих мест в провинции.
Завод грузовых автомобилей, несколько плотин, больниц, текстильная фабрика, завод деревянных изделий, шинный завод, развитие и ремонт дорог среди проектов, которые сегодня открылись в Ардебиле.
Рухани в очередной раз объявлял, что несмотря на жесткие санкции врагов в отношении Ирана планы развития и проекты все ещё выполняются.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 6 =