В иранском Ардебиле открылись 93 проектов

Правительство потратило более 21 тыс. млрд. риалов (денежная единица Ирана) на проекты. Новые проекты создали 4395 рабочих мест в провинции.

Завод грузовых автомобилей, несколько плотин, больниц, текстильная фабрика, завод деревянных изделий, шинный завод, развитие и ремонт дорог среди проектов, которые сегодня открылись в Ардебиле.

Рухани в очередной раз объявлял, что несмотря на жесткие санкции врагов в отношении Ирана планы развития и проекты все ещё выполняются.

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