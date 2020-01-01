1 янв. 2020 г., 10:37
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Экспорт товаров стоимостью более $31 млрд. из Ирана за 9 месяцев

Экспорт товаров стоимостью более $31 млрд. из Ирана за 9 месяцев

Арак, 1 января, ИРНА – Товары стоимостью 31 млрд. 900 млн. долларов за первые 9 месяцев иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года) из Ирана были экспортированы. Об этом сообщил замглавы Организации по развитию экспорта Ирана Фархад Нури.

"Объем импорта Ирана за 9 месяцев составил 31 млрд. 800 млн. долларов", заявил он во вторник на церемонии по представлению лучших экспортеров провинции Маркази.
По его словам, Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан – крупнейшие торговые партнеры Ирана в области экспорта. Германия, Китай, ОАЭ и Турция также являются партнерами Ирана в сфере импорта.
Ранее глава Организации по развитию торговли Ирана Хамид Задбум сообщил о положительном сальдо торгового баланса Ирана в этом году.

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