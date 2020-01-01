Экспорт товаров стоимостью более $31 млрд. из Ирана за 9 месяцев

"Объем импорта Ирана за 9 месяцев составил 31 млрд. 800 млн. долларов", заявил он во вторник на церемонии по представлению лучших экспортеров провинции Маркази.

По его словам, Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан – крупнейшие торговые партнеры Ирана в области экспорта. Германия, Китай, ОАЭ и Турция также являются партнерами Ирана в сфере импорта.

Ранее глава Организации по развитию торговли Ирана Хамид Задбум сообщил о положительном сальдо торгового баланса Ирана в этом году.

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