Асад: цель военной операции в Идлебе — ликвидация терроризма

Президент Асад выслушал от главы иранской делегации о последних переговорах в рамках Астанинского процесса, где обсуждался ряд тем, в том числе Комитет по обсуждению Конституции и событиям в сирийском регионе Аль-Джазира. Асад указал на попытки другой стороны и поддерживающих ее стран создать под различными названиями препятствия в работе комитета.

Члены делегации также рассказали о наиболее важных моментах, которые обсуждались на недавней встрече в Женеве между Ираном, Россией и Турцией.

Они также высоко оценили прогресс Сирийской Арабской армии в Аль-Джазире, поздравив президента Аль-Асада и сирийский народ с победами, достигнутыми в результате военной операции в Идлебе.

Асад подчеркнул, что цель военной операции в Идлебе — ликвидация терроризма, который угрожает гражданскому населению в этом регионе, подчеркнув, что антитеррористическая операция продолжается, и она является приоритетом для сирийского государства.

На встрече также были затронуты двусторонние отношения двух стран.

Хаджи подчеркнул, что Иран был и останется на стороне сирийского народа, он по-прежнему привержен сохранению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

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