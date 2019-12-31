Более 20 процентов руководящих постов в Иране занимают женщины

По ее словам, согласно указу президента Ирана Хасана Рухани женщины должны занимать более 30% руководящих постов.
"По итогам 1396 иранского года (с 21 марта 2017 года по 20 марта 208 года) этот показатель составил лишь 13,96%", указала Эбтекар, добавив, что женщины составляют около 42% сотрудников иранского правительства.
По словам вице-президента, что число студенток в Иране уже превышает число студентов. "Девушки составляют более 52% от общего количества студентов в высших учебных заведениях страны", отметила она.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409
Your Comment