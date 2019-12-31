31 дек. 2019 г., 19:32
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News Code: 83615760
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Зариф предупредил об угрозе срыва СВПД из-за действий США

Зариф предупредил об угрозе срыва СВПД из-за действий США

Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Нарушения международных договоров со стороны США поставили под угрозу Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и международную безопасность, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В моей последней поездке в этом десятилетии существует консенсус между Ираном, Россией и Китаем о том, что:

-многосторонность находится в серьезной опасности из-за действий США;

-нарушения [международных договоров] США поставили под угрозу СВПД и международную безопасность;

- единственный способ, которым евротройка (Великобритания, Франция и ФРГ) может спасти СВПД, - это прекратить позировать и начать выполнять свои собственные обязательства", написал Зариф на своей странице в Twitter, подводя итоги поездки в Россию и Китай 30-31 декабря.


 

Главы МИД Ирана и Китая Зариф и Ван И во вторник на встрече в Пекине подчеркнули необходимость развития двустороннего сотрудничества.

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