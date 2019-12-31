Зариф предупредил об угрозе срыва СВПД из-за действий США

"В моей последней поездке в этом десятилетии существует консенсус между Ираном, Россией и Китаем о том, что:

-многосторонность находится в серьезной опасности из-за действий США;

-нарушения [международных договоров] США поставили под угрозу СВПД и международную безопасность;

- единственный способ, которым евротройка (Великобритания, Франция и ФРГ) может спасти СВПД, - это прекратить позировать и начать выполнять свои собственные обязательства", написал Зариф на своей странице в Twitter, подводя итоги поездки в Россию и Китай 30-31 декабря.



