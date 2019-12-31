31 дек. 2019 г., 17:14
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Первый в истории военно-морской флот был основан при империи Ахеменидов

Первый в истории военно-морской флот был основан при империи Ахеменидов

Документальные исторические данные свидетельствуют о том, что первые в мире военно-морские силы были созданы при персидском царе из династии Ахеменидов Дарии I. Об этом заявил австралийский археолог, директор научно-исследовательского центра при институте исследований в области культуры и общества древнего Ирана Ави Бахенхаймер (Avi Bachenheimer).

"Согласно историческим документам первый постоянный военно-морской флот был основан во времена правления Дария I, персидского царя из династии Ахеменидов (в 522—486 годах до н. э.)", сказал археолог, выступая на конференции «Судоходство при империи Ахеменидов».

Империя Ахеменидов — Первая и величайшая Персидская империя, существовавшая в VI—IV веках до н. э. на территории Передней Азии и северо-восточной Африки, созданное персидской династией Ахеменидов. К концу VI века до н. э. границы Ахеменидской державы простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от первого порога Нила на юге до Закавказья на севере.

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