Рухани: несмотря на санкции иранский народ продолжает противостоять противникам

"До июля 2013 года протяженность железнодорожной сети в Иране составляла около 9,600 тыс. км., однако сегодня она достигла до 14 тыс. км.", сказал Рухани во время выступления на торжественной церемонии открытия станции метро «Хаштгерд» в провинции Альборз на западе Тегерана.

Станция Хаштгерд расположен в 25 км к западу от станции метро "Golshahr" в Кередже, последней станции 5-ой линии тегеранского метро.

Президент Ирана добавил, что если бы не было санкций и экономической войны со стороны США против Ирана, то Тегеран мог бы заработать еще $200 млрд с 2017 года. При этом Рухани подчеркнул, что ущерб иранской нефтяной отрасли от внешних экономических санкций за указанный период составил $100 млрд.

"Сегодня страна управляется без этих $200 млрд, при наличии которых могла бы иметь нормальную ситуацию", указал Рухани.

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