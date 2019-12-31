Увеличение торгового оборота Ирана и Ирака – на повестке дня: посол

"Товарооборот между Ираном и Ираком составил $12 млрд. в этом году, но обе страны на встрече президента Ирана Хасана Рухани с премьер-министром Ирака договорились об увеличении товарооборота до $20 млрд", заявил он на встрече с губернатором провинции Маркази.

По его словам, есть различные проекты между двумя странами для увеличения торгового оборота. Ирак является одним из крупнейших экономических партнеров Ирана и торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются по нарастающей динамике.

"6 млн. человек ежегодно посещают Ирак, и 3 млн. иракцев посещают Иран", добавил он, отметив, что обмен 9 млн. паломников и туристов между Ираном и Ираком свидетельствует о тесных отношений двух стран.

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