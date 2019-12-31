Положительное сальдо торгового баланса Ирана в этом году

"Иран может иметь долю до 100 млрд. долларов на импортном рынке соседних стран стоимостью 1600 млрд. долларов", заявил он во вторник на церемонии представления лучших экспортеров провинции Тегеран.
По его словам, объем импорта 15 соседних стран в 2018 году составил 1160 млрд. долларов.
Тегеран, 31 декабря, ИРНА – Объем экспорта Ирана за первые 9 месяцев иранского 1398 составил 31,9 млрд. долларов, и импорт в страну в стоимостном выражении составил 31,8 млрд. долларов. Об этом сообщил глава Организации по развитию торговли Ирана Хамид Задбум.
"Иран может иметь долю до 100 млрд. долларов на импортном рынке соседних стран стоимостью 1600 млрд. долларов", заявил он во вторник на церемонии представления лучших экспортеров провинции Тегеран.
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