Положительное сальдо торгового баланса Ирана в этом году

Захедан, 31 декабря, ИРНА – Генеральный директор по туризму и культурного наследия Систана и Белуджистана Алиреза Джалалзаи сказал, что участники итальянского тура в составе 17 человек, которые прибыли в провинцию два дня назад, теперь посещают достопримечательности, нетронутые и неизвестные районы Систана и Белуджистана.