Протестующие атаковали посольство США в Багдаде

Демонстранты, которые разрушили камеры видеонаблюдения и подожгли забор посольства США, в знак осуждения авиаударов Соединенных Штатов по военной базе сил "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке скандировали лозунги "Долой США" и "Долой Израиль". Об этом сообщает корреспондент ИРНА в Багдаде.



Ряд митингующих также написали лозунг "Долой США" на цементных блоках вокруг посольства США в Багдаде.

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов группировки "Аль-Хашд аш-Шааби".

Протестующие призвали закрыть посольство США и уволить американского посла в Ираке.

Напомним, в воскресенье по меньшей мере 25 человек мученически погибли в результате 3 авиаудара США по военной базе "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392