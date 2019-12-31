Ормуз – это среда обитания ценных видов животных

Ормуз расположен в 8 км от Бандар-Аббаса площадью 42 км, остров, полного чудес, земли цветных почв, места, где красный и синий цвета моря смешиваются вместе и создают потрясающий и уникальный образ, который привлекает глаза человека.

Когда вы прибываете на остров Ормуз с десантными лодками после 40-минутного рейса от Персидского залива до Бандар-Аббаса, вы чувствуете, что попали в красочный и трансцендентный мир.

Ормуз называют гранью в Персидском заливе, потому что горы и скалы придают ему потрясающую красоту красного, оранжевого, белого, желтого и зеленого цвета.

Везде на острове, где находится вода, вы видите птиц и животных.

К юго-западу от Ормуза находятся острова Кешм (самый крупный остров в проливе) и Ларек. Рельеф холмистый (вулканического происхождения), максимальная высота — 186 м. Среди полезных ископаемых — экспортируемая красная охра.

Побережье — преимущественно песчаные пляжи, местами к воде выходят утёсы. К востоку от главной гавани имеется небольшая приливная система ручьёв с солончаковой растительностью. Внутри острова по большей части растительный покров отсутствует.

На острове наблюдаются большая авдотка, аденская чайка и малая крачка.

С III века Ормуз входил в состав Государства Сасанидов. После расширения владений Праведных халифов на Иранское нагорье в ходе арабских завоеваний (632—661 гг.) Ормуз стал основным портом и рынком Кермана. Примерно к 1200 году торговля с Индией и Китаем осуществлялась только через Ормуз. К середине XIII века вошёл в состав Монгольской империи (государство Хулагуидов). В это время Ормуз дважды посетил венецианский путешественник Марко Поло.

Позже Ормуз входил в состав государства Тимуридов, затем Сефевидов. Этот важный торговый центр посетил китайский флот под командованием Чжэн Хэ во время торгово-дипломатических экспедиций 1414—1415 гг, 1421—1422 гг и 1433 гг. В 1475 году на острове также побывал русский путешественник Афанасий Никитин:

А Ормуз — на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… Велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет… Ормуз — пристань большая, со всего света люди тут бывают, всякий товар тут есть; что в целом свете родится, то в Ормузе все есть. Пошлина же большая: ей всякого товара десятую часть берут.

Единственным постоянным поселением является рыбацкая деревня Ормуз на севере острова. Имеется ещё несколько поселений с небольшими участками орошаемой земли и садами.

В 2008 году на острове был создан крупнейший в мире почвенный ковёр. Композиция под названием «Персидский залив» была составлена из почв 70 оттенков и имела площадь 1200 м².

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472