Зариф: вряд ли Европа выйдет из ядерной сделки

Отвечая на вопрос корреспондета ИРНА относительно следующего шага Ирана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и слухов о возможном выходе Европы из ядреной сделки, Зариф заявил, что основная проблема с СВПД, с которым согласны китайская и российская стороны, заключается в том, США вышли из него, и создали притеснения для других и тем самым угрожают ему.

"К сожалению, европейцы не смогли принять меры независимо от Соединенных Штатов за последние несколько лет", - отмтил он.

"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран напомнил об обратимости шагов Ирана по сокращению своих обязательств, указав, что "Если мы увидем практические действия со стороны Европы для выполнения своих обязательств, а не для того, чтобы компенсировать обязательства США, мы также готовы готовы вернуться к прошлому положению", - добавил он.

Россия и Китай - два ближайших политических и стратегических партнера Ирана

Министр иностранных дел Ирана назвал Россию и Китай двумя ближайшими политическими и стратегическими партнерами Ирана, заявив, что в связи с двусторонним, региональным и международным сотрудничеством между тремя странами всегда должны проводиться политические консультации.

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