31 дек. 2019 г., 13:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83615170
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Итальянские туристы посетили иранскую провинцию Систан и Белуджистан

Итальянские туристы посетили иранскую провинцию Систан и Белуджистан

Захедан, 31 декабря, ИРНА – Генеральный директор организации по туризму и культурному наследию провинции Систан и Белуджистан Алиреза Джалалзаи сказал, что участники итальянского тура в составе 17 человек, которые прибыли в провинцию два дня назад, посетили достопримечательности, нетронутые и неизвестные районы Систана и Белуджистана.

Как он отметил, туристы, которые пробыли в Захедане два дня, посетили достопримечательности этого города, а затем отправились в Чабахар и увидели различные города Систана и Белуджистана.

"Участники тура отправились в Систан и Белуджистан, чтобы продвигать туризм и познакомиться с этой провинцией,. Ещё одна группа из Италии отправятся в Иран в марте", - указал он.

По словам гендиректора этой организации, итальянские туристы считают, что провинция Систан и Белуджистан обладает множеством неизвестных возможностей, которые существуют в этом красивом и нетронутом уголке мира.

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