Итальянские туристы посетили иранскую провинцию Систан и Белуджистан

Как он отметил, туристы, которые пробыли в Захедане два дня, посетили достопримечательности этого города, а затем отправились в Чабахар и увидели различные города Систана и Белуджистана.

"Участники тура отправились в Систан и Белуджистан, чтобы продвигать туризм и познакомиться с этой провинцией,. Ещё одна группа из Италии отправятся в Иран в марте", - указал он.

По словам гендиректора этой организации, итальянские туристы считают, что провинция Систан и Белуджистан обладает множеством неизвестных возможностей, которые существуют в этом красивом и нетронутом уголке мира.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472