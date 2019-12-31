Италиянский тур посетил иранский Систан и Белуджистан

Как отметил он, туристы, которые пробыли в Захедане два дня, посетили достопримечательности этого города, а затем отправились в Чабахар и погуляли разным городам Систана и Белуджистана.

"Участники тура отправились в Систан и Белуджистан, чтобы продвигать туризм и познакомиться с Систаном и Белуджистаном, и еще другая группа из Италии отправятся в Иран в марте", - указал он.

По словам гендиректора, эти туристы считают, что Систан и Белуджистан обладают множеством нетронутых возможностей, которые существуют в таком красивом и нетронутом уголке мира.

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