31 дек. 2019 г., 13:16
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News Code: 83615170
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Италиянский тур посетил иранский Систан и Белуджистан

Италиянский тур посетил иранский Систан и Белуджистан

Захедан, 31 декабря, ИРНА – Генеральный директор по туризму и культурного наследия Систана и Белуджистана Алиреза Джалалзаи сказал, что участники итальянского тура в составе 17 человек, которые прибыли в провинцию два дня назад, теперь посещают достопримечательности, нетронутые и неизвестные районы Систана и Белуджистана.

Как отметил он, туристы, которые пробыли в Захедане два дня, посетили достопримечательности этого города, а затем отправились в Чабахар и погуляли разным городам Систана и Белуджистана.

"Участники тура отправились в Систан и Белуджистан, чтобы продвигать туризм и познакомиться с Систаном и Белуджистаном, и еще другая группа из Италии отправятся в Иран в марте", - указал он.

По словам гендиректора, эти туристы считают, что Систан и Белуджистан обладают множеством нетронутых возможностей, которые существуют в таком красивом и нетронутом уголке мира.

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