16 стран подтвердили свое участие в Чемпионате мира по борьбе пахлавани в иранском Боджнурде

По данным ИРНА, чемпионат мира по борьбе пахлавани будет проходить 18-22 января в Боджнурде, провинция Северный Хорасан.

Мохаммед-Али Шоджаи в понедельник вечером, ссылаясь на объявление 45 стран, готовых принять участие в турнире, заявил, что "несмотря на большое количество претендентов, мы стремимся быть разумными в количестве команд для проведения лучших соревнований".

Ссылаясь на всемирную регистрацию этого турнира в Швейцарии, он отметил, что в настоящее время 86 стран с пяти континентов являются членами Международной федерации Варзешэ-пахлавани и борьбы пахлавани.

Ранее в провинции Северный Хорасан состоялся 6-й чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе с участием десяти отечественных и зарубежных команд 16-20 декабря.

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