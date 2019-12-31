Иран: США закрыли путь для обеспечения лекарств пациентов с МПС

"К сожалению, лекарства пациентов с МПС производятся только в одной американской компании, а также в корейской компании, лицензированной США, но, несмотря на запрос Ирана для импорта препарата, США уже давно препятствуют передаче этого препарата", - сказал он.

"США, конечно, закрыли пути передачи всех препаратов, но усилиями наших коллег мы обошли санкции и импортировали все необходимые лекарства. Единственный препарат, который мы не смогли получить, - это для пациентов с МПС, от передачи которого США отказываются", - добавил он.

"В знак протеста я написал письмо Генеральному секретарю Всемирной организации здравоохранения и решительно пожаловался на то, что это преступление против человечества, но мы все еще работаем над обеспечением лекарств", - продолжил Намаки.

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