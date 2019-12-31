Германия закрывает глаза на незаконное вмешательство США в Западную Азию

"Германия ошибочно и ложно обвиняет Иран в дестабилизации региона, закрывая глаза на незаконное вмешательство США как важнейшую причину нестабильности в Западной Азии", - написал он в Twitter.

"Продолжение этих позиций вызывает серьезные сомнения в претензии Берлина играть эффективную роль на пути мира и стабильности", - указал он.

Министерство иностранных дел Германии, независимо от разрушительной и агрессивной политики США и западных стран на Ближнем Востоке, утверждало, что Иран должен изменить свою региональную политику. МИД Германии проигнорировало незаконное присутствие американских войск в Ираке и поддержку там терроризма. Оно также добавило, что увеличение числа нападений со стороны неправительственных военных групп ставит под угрозу безопасность и стабильность Ирака.

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