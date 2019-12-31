Статья иранских исследователей вошла в список "Лучших 100 статей" 2019 года

Статья ученого исследовательского центра пищеварительных и печеночных заболеваний Тегеранского медицинского университета Фархада Эслами под руководством доктора Резы Малек-Заде 20 марта 2019 года была опубликована в международном журнале "Cancer". Она также заняла 73-е место в списке самых лучших статей 2019 года по версии Altmetric Top 100.

Это исследование в течение 2004-2017 гг. при участии 50 тыс. человек (40-75 лет) показывает, что те, кто любит пить горячие напитки, при температуре выше 60 градусов, на 90% чаще заболевают раком пищевода.

Рак пищевода считается 8-м распространенным раком мира, и ежегодно унес жизнь 400 тыс. человек.

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