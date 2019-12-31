Иран и Китай призвали к расширению взаимодействия

"Роль Китая в разрешении международных проблем является очень важным", заявил Зариф на встрече со своим китайским коллегой, указав на поддержке Китая многостороннего подхода.

Он также подверг критике односторонних санкции США в отношении Ирана, призвав международное общество противостоять односторонности Вашингтона.

По его словам, повысить уровень ирано-китайских отношений до стратегического партнерства свидетельствует об интересе Тегерана и Пекина для развития связей.

Он отметил, что его многократные поездки в Китай в 2019 году показывают стратегический характер двух стран.

Китай подчеркнул необходимость обмена мнениями с Ираном

Ван И также на этой встрече заявил о сохранении отношений в нынешней ситуации, и сделал акцент на обмене мнениями с Ираном.

Зариф во главе высокопоставленной делегации сегодня утром прибыл с визитом в Пекин.

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