31 дек. 2019 г., 10:51
Journalist ID: 2390
News Code: 83614836
0 Persons

Tags

Иран и Китай призвали к расширению взаимодействия

Иран и Китай призвали к расширению взаимодействия

Пекин, 31 декабря, ИРНА – Главы МИД Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И во вторник подчеркнули необходимость развития двустороннего сотрудничества в Пекине.

"Роль Китая в разрешении международных проблем является очень важным", заявил Зариф на встрече со своим китайским коллегой, указав на поддержке Китая многостороннего подхода. 
Он также подверг критике односторонних санкции США в отношении Ирана, призвав международное общество противостоять односторонности Вашингтона.
По его словам, повысить уровень ирано-китайских отношений до стратегического партнерства свидетельствует об интересе Тегерана и Пекина для развития связей.
Он отметил, что его многократные поездки в Китай в 2019 году показывают стратегический характер двух стран.
Китай подчеркнул необходимость обмена мнениями с Ираном

Ван И также на этой встрече заявил о сохранении отношений в нынешней ситуации, и сделал акцент на обмене мнениями с Ираном.
Зариф во главе высокопоставленной делегации сегодня утром прибыл с визитом в Пекин.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
1 + 4 =