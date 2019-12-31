Отношения двух стран находятся в центре переговоров Зарифа с его китайским коллегой

Зариф прибыл в китайскую столицу через международный аэропорт Пекина во вторник утром и был встречен официальными лицами Китая и Ирана, в том числе послом Ирана в Китае Мохаммадом Кешаварзаде.

Во время встречи с китайским коллегой Ван И Зариф поделится мнениями о ядерной сделке, двусторонних отношениях и важных региональных и международных вопросах.

Ранее официальный представитель МИД Ирана объявил, что Мохаммад Джавад Зариф посетит Пекин в понедельник с приглашением своего китайского коллеги и обсудит вопросы, представляющие интересы.

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