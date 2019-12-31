31 дек. 2019 г., 09:39
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News Code: 83614683
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Отношения двух стран находятся в центре переговоров Зарифа с его китайским коллегой

Отношения двух стран находятся в центре переговоров Зарифа с его китайским коллегой

Пекин, 31 декабря, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф посетил Китай и сегодня встретится со своим китайским коллегой по ядерной сделке, двусторонним отношениям и важным региональным и международным вопросам.

Зариф прибыл в китайскую столицу через международный аэропорт Пекина во вторник утром  и был встречен официальными лицами Китая и Ирана, в том числе послом Ирана в Китае Мохаммадом Кешаварзаде.

Во время встречи с китайским коллегой Ван И Зариф поделится мнениями о ядерной сделке, двусторонних отношениях и важных региональных и международных вопросах.

Ранее официальный представитель МИД Ирана объявил, что Мохаммад Джавад Зариф посетит Пекин в понедельник с приглашением своего китайского коллеги и обсудит вопросы, представляющие интересы.

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