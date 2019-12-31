Глава МИД РФ посетит Иран в 2020 году

"Мой друг и коллега пригласил меня в следующем году посетить Тегеран. Я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь", - сказал Лавров на пресс-конференции по окончании переговоров с Зарифом.

30 декабря Зариф и Лавров обсудили в Москве ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике. Зариф после переговоров с Лавровым отправился в Китай.

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