31 дек. 2019 г., 09:14
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News Code: 83614634
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Глава МИД РФ посетит Иран в 2020 году

Глава МИД РФ посетит Иран в 2020 году

Москва, 31 декабря, ИРНА – Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник сообщил, что принял приглашение своего иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа посетить с визитом в следующем году Тегеран.

"Мой друг и коллега пригласил меня в следующем году посетить Тегеран. Я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь", - сказал Лавров на пресс-конференции по окончании переговоров с Зарифом.
30 декабря Зариф и Лавров обсудили в Москве ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике. Зариф после переговоров с Лавровым отправился в Китай.

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