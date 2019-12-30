Иран получил доступ к современным европейским технологиям

Профессор медицинской инженерии Университета Эльм и Санаат Аббас Эрфаниян, журналистам в понедельник в кулуарах открытия протезного устройства заявил, что «одной из проблем людей с травмой спинного мозга являются чувствительные и двигательные проблемы, которые могут привести к инфекциям почек и мочевого пузыря и сердечно-сосудистой недостаточности из-за недостаточного кровообращения».

«В связи с этим, исследователи Университета Эльм и Санаат преуспели в разработке уникальной системы под названием Parasikling Prosthesis для лечения пациентов с повреждением спинного мозга и параличом шеи, инсультом и Паркинсоном», - отметил он.

«Эта система дает пациентам возможность крутить педали с помощью сокращения мышц», - указал он.

«Это позволяет людям иметь кровообращение в нижних конечностях и предотвращать осложнения от травмы спинного мозга», - добавил профессор.

Около 600 тыс. человек с ограниченными физическими возможностями живут в Иране.

Глобальная цена этого продукта составляет от 15000 до 20000 долларов США, а цена на иранский образец рассчитана на 40% иностранного.

В прошлом году устройство Paravak было разработано и изготовлено иранскими специалистами, чтобы помочь людям с параличом обеих ног, а новое устройство было разработано для людей с ограниченными физическими возможностями.

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