30 дек. 2019 г., 22:51
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Иранским исследователям удалось создать наноэлектроды для суперконденсаторов

Иранским исследователям удалось создать наноэлектроды для суперконденсаторов

Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Исследователи из Университета Тарбиат Модарес в сотрудничестве с группой Richard Kaner из Университета Калифорнии и Лос-Анджелеса разработали устройство накопления энергии, которое работает во всем диапазоне pH и демонстрирует отличные характеристики.

Исследовательская группа Университета Tarbiat Modares, используюя функционализированные графеновые аэрогели, преуспела в производстве высокоэффективных электродов для использования в суперконденсаторах, которые могут работать в широком диапазоне pH.

В исследовании, проведенном доктором Мирфазлаллахом Мусави из Университета Тарбиат Модарес и его коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, для этой цели был разработан трехмерный графен, функционализированный молекулами нейлона (NB-GA).

Использование чистых и возобновляемых источников энергии, таких как солнце, ветер, морской прилив и т. д., становится все более популярным в мире. Отсутствие постоянного доступа к этим возобновляемым ресурсам сделало неизбежным разработку методов и инструментов накопления энергии, особенно аккумуляторов и суперконденсаторов, а также разработку портативных электрических приборов, таких как мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, а также электромобили или гибридные электромобили.

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