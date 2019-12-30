30 дек. 2019 г., 22:37
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News Code: 83614468
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Алиев: между Азербайджаном, Россией и Ираном уже существует энергетический коридор

Алиев: между Азербайджаном, Россией и Ираном уже существует энергетический коридор

Баку, 30 декабря. ИРНА — Энергетический коридор между Азербайджаном, Россией и Ираном уже существует. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому новостному телеканалу «Россия 24».

"В настоящее время Азербайджан имеет избыток электроэнергии в 1 тыс. МВт. Мы экспортируем электроэнергию в Турцию, Грузию и некоторые европейские страны. А с Россией мы осуществляем продажу, когда это необходимо", рассказал Алиев.

"Также мы построили новую линию электропередач с Ираном. Поэтому энергетический коридор между тремя странами уже существует, и министры трех стран регулярно встречаются и обсуждают вопросы будущего сотрудничества в этом направлении", указал президент.

По словам Алиева, координация и многостороннее сотрудничество, может быть, даже и не только трехстороннее Азербайджан-Иран-Россия, но в большем объеме, будет на пользу всем.

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