Алиев: между Азербайджаном, Россией и Ираном уже существует энергетический коридор

"В настоящее время Азербайджан имеет избыток электроэнергии в 1 тыс. МВт. Мы экспортируем электроэнергию в Турцию, Грузию и некоторые европейские страны. А с Россией мы осуществляем продажу, когда это необходимо", рассказал Алиев.

"Также мы построили новую линию электропередач с Ираном. Поэтому энергетический коридор между тремя странами уже существует, и министры трех стран регулярно встречаются и обсуждают вопросы будущего сотрудничества в этом направлении", указал президент.

По словам Алиева, координация и многостороннее сотрудничество, может быть, даже и не только трехстороннее Азербайджан-Иран-Россия, но в большем объеме, будет на пользу всем.

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