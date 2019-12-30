Зариф назвал Россию и КНР стратегическими партнёрами Ирана

"У нас очень хорошее сотрудничества с Россией и Китаем. Москва и Пекин являются нашими стратегическими партнерами, поэтому переговоры между тремя странами будет продолжаться", рассказал Зариф корреспонденту ИРНА по перед вылетом из Москвы в Пекин.

Зариф также добавил, что он посетит Китай в рамках постоянных консультаций властей двух стран.

"Во время переговоров с российским коллегой (Сергеем Лавровым) мы обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития российско-иранских отношений", указал глава иранской дипломатии.

Кроме того, Зариф сообщил, что Российский глава МИД в ближайшее время посетит Исламскую Республику Иран.

30 декабря Зариф и Лавров обсудили в Москве ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике. Зариф, который во главе высокопоставленной делегации 29 декабря прибыл в Москву, сегодня отправился в Китай.

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