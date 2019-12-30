30 дек. 2019 г., 16:34
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News Code: 83614172
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Турпоток в Иран вырос на 24%

Турпоток в Иран вырос на 24%

Бирджанд, 30 декабря. ИРНА — Иностранный турпоток в Иран за первые 7 месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 года) вырос на 25%. Об этом заявил заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Вали Теймури.

Теймури отметил, что несмотря на односторонние санкции США против Тегерана в минувшем году (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) в Иране побывали 7.8 млн иностранных туристов, на 52% больше, чем годом ранее.

По данным Всемирной туристической организации ООН - UNWTO (United Nations World Tourism Organization) Иран занял по темпам развития туризма второе место в мире в 2018 году.  "В частности, в 2018 году Иран посетили 7,29 млн туристов, что на 49,9% больше по сравнению с прошлым годом", говорится в заявлении UNWTO.

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