Турпоток в Иран вырос на 24%

Теймури отметил, что несмотря на односторонние санкции США против Тегерана в минувшем году (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) в Иране побывали 7.8 млн иностранных туристов, на 52% больше, чем годом ранее.

По данным Всемирной туристической организации ООН - UNWTO (United Nations World Tourism Organization) Иран занял по темпам развития туризма второе место в мире в 2018 году. "В частности, в 2018 году Иран посетили 7,29 млн туристов, что на 49,9% больше по сравнению с прошлым годом", говорится в заявлении UNWTO.

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