Лавров заявил, что СВПД находится под угрозой развала

"В результате той деструктивной линии, которую Вашингтон продолжает, это важнейшее завоевание международной дипломатии - имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий - находится под угрозой развала", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Отмечаем, к сожалению, и непоследовательность наших коллег из Евросоюза, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД", - добавил Лавров.

Лавров заявил, что Россия будет требовать от США и Евросоюза или вернуться к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, или признать его "почившим в бозе".

"Мы будем, по большому счету, требовать от наших западных партнеров признать реальность. Либо США и Евросоюз возвращаются к полному выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, и тогда Иран, как Иран неоднократно говорил, восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя исключительно в добровольном порядке, - наверное, это будет идеальным решением, идеальным выходом из нынешней ситуации, - либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение к международному праву и к достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать почившей в бозе, более не существующей (договоренностью - ред.). И тогда, разумеется, уже никакие обязательства не будут никого связывать", сказал Лавров.

Российский глава МИД также отметил, что идея объявить бесполетную зону над Ливией вызывает плохую ассоциацию с началом вторжения НАТО в эту страну, Москва не может быть уверена, что альянс будет соблюдать договоренности в случае введения такой зоны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается идеи объявить бесполетную зону над Ливией, это очень плохая ассоциация... Ведь НАТО стала бомбить Ливию после того, как Совет безопасности ООН принял ровно такое же решение - объявить бесполетную зону над Ливией. И единственное уполномочие, которое Совет безопасности одобрил, он поручил заинтересованным странам обеспечивать режим бесполетной зоны", - сказал Лавров.

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