30 дек. 2019 г., 15:25
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News Code: 83614079
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Иранский ассирийский парламентарий осудил акт нидерландского дипломата

Иранский ассирийский парламентарий осудил акт нидерландского дипломата

Тегеран, 30 декабря, ИРНА – Представитель Ассирийцев Ирана Юнатен Бет Келия назвал акт нидерландского дипломата по проведению конкурса карикатур на пророка Мухаммада (мир ему и благословение) неморальным.

Он отметил, что действие лидера правой Партии свободы и депутата парламента Нидерландов Герта Вилдерса вызвало новую напряженность в мире.
Ассирийский парламентарий выразил сожаление оскорблением пророка Мохаммада, призвав международные организации противодействовать подобным актам.
Герт Вилдерс, который отменил в прошлом году объявленный им конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за угроз, возобновил свой план.

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