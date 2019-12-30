Иранский ассирийский парламентарий осудил акт нидерландского дипломата

Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Глава Национальной иранской ассоциации фиников Мохсен Рашиди Фаррохи сказал, что согласно статистике, в этом году в стране было собрано более одного миллиона 150 тыс. фиников в стране, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году.