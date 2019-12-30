Иранцы признаны лучшими тренерами года по борьбе в Азии

По инициативе президента Объединенного мира борьбы Азия Даулета Турлыханова на генеральной ассамблее в Сиане (Китай) были определены «лучшие борцы» и «лучшие тренера» в каждом стиле.
Хорошее выступление иранских борцов на заиатских и международных соревнованиях является одной из причин избрания иранских тренеров.
Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов (70 кг) был признан «лучшим борцом года» по вольной борьбе. На этот титул также претендовал Алиреза Карими (92кг) из Ирана. Оба набрали равное количество очков - 90. Но в итоге было принято решение присудить эту номинацию Кайпанову, учтя все соревнования этого года.
Тегеран, 30 декабря, ИРНА – Тренеры сборной Ирана по вольной и греко-римской борьбе Голамреза Мохаммади и Мохаммад Бана были признаны лучшими тренерами 2019 года по борьбе в Азии.
По инициативе президента Объединенного мира борьбы Азия Даулета Турлыханова на генеральной ассамблее в Сиане (Китай) были определены «лучшие борцы» и «лучшие тренера» в каждом стиле.
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