В Иране было собрано более миллиона тонн фиников

"Финики экспортируются в Индию, Юго-Восточную Азию, СНГ, Евразию, Россию и Европу", - отметил он.

"В прошлом году на целевые страны, включая Северную Америку, Европейский Союз, Россию, Индию и Китай, было экспортировано фиников 300 тыс. тонн на сумму 400 мил долларов", - указал он.

По его словам, производство фиников является уникальным для провинций Керман, Систан и Белуджистан, Хузестан, Хормозган, Бушер и Фарс, а также Южный Хорасан.

"Иран выращивает от 1,1 до 1,2 млн. тонн фиников разного сорта в год, что делает Иран вторым по величине производителем сельскохозяйственных культур с точки зрения производства и выращивания и пятым по величине экспортером этой культуры", - пояснил он.

Мировое производство финиковых пальм оценивается примерно в 7,5 мил тонн, а ведущими производителями фиников в мире являются Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан, Алжир, Ирак, Судан, Оман и Ливия.

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