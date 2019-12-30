Иран и Россия стремятся к миру в регионе, заявил Зариф

"Отношения Ирана и России в нынешней критической ситуации находятся на лучшем уровне", заявил иранский министр иностранных дел на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
По его словам, Иран намерен расширять и углублять двусторонние связи с Россией.
"Несмотря на другие страны, которые провоцируют напряженность, Иран и Россия стремятся к стабильности и безопасности региона и мира", отметил он, подчеркнув, что у двух стран подобные региональные инициативы.
Зариф назвал совместные военные учения Ирана, России и Китая в Индийском океане взаимодействием за мира. "Обе страны продолжат свое сотрудничество во всех областях", добавил иранский министр.
Глава иранского внешнеполитического ведомства также высоко оценил позицию России по СВПД.
Зариф, который во главе высокопоставленной делегации находится в Москве, сегодня отправится в Китай.
Москва, 30 декабря, ИРНА – Иран и Россия вопреки США стремятся к миру и стабильности в регионе. Об этом заявил в понедельник глава МИД Исламской Республики Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Отношения Ирана и России в нынешней критической ситуации находятся на лучшем уровне", заявил иранский министр иностранных дел на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
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