30 дек. 2019 г., 13:41
Journalist ID: 2390
News Code: 83613814
0 Persons

Tags

Иран осудил авиаудару США по военной базе в Ираке

Иран осудил авиаудару США по военной базе в Ираке

Тегеран, 30 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави резко осудил авиаудару США по военной базе сил «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке, назвав эту агрессию явным примером терроризма.

Мусави призвал США уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака и прекратить вмешательство во внутренние дела страны.
"Такие удары ещё раз показывают ложное утверждение США о борьбе с террористической группировкой ДАИШ. При этом американские силы атаковали позиции сил, которые в последние годы наносили тяжелые удары по террористам ДАИШ", добавил представитель МИД Ирана.
По его словам, США таким образом показали свою поддержку терроризма и пренебрежительное отношение к независимости и суверенитету стран. "Они должны нести ответственность за последствия своего незаконного акта", отметил он.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана назвал присутствие иностранных сил в регионе причиной опасности, напряженности и кризиса в регионе, подчеркнув, что США должны положить конец своему присутствию в регионе.
Мусави также выразил сочувствие семьям мучеников и раненых.
Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США в воскресенье нанесли удар по объектам группировки «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
9 + 9 =