Иран осудил авиаудару США по военной базе в Ираке

Мусави призвал США уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака и прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

"Такие удары ещё раз показывают ложное утверждение США о борьбе с террористической группировкой ДАИШ. При этом американские силы атаковали позиции сил, которые в последние годы наносили тяжелые удары по террористам ДАИШ", добавил представитель МИД Ирана.

По его словам, США таким образом показали свою поддержку терроризма и пренебрежительное отношение к независимости и суверенитету стран. "Они должны нести ответственность за последствия своего незаконного акта", отметил он.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана назвал присутствие иностранных сил в регионе причиной опасности, напряженности и кризиса в регионе, подчеркнув, что США должны положить конец своему присутствию в регионе.

Мусави также выразил сочувствие семьям мучеников и раненых.

Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США в воскресенье нанесли удар по объектам группировки «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке.

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