Иран осудил авиаудару США по военной базе в Ираке

Мусави призвал США уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака и прекратить вмешательство во внутренние дела страны.
"Такие удары ещё раз показывают ложное утверждение США о борьбе с террористической группировкой ДАИШ. При этом американские силы атаковали позиции сил, которые в последние годы наносили тяжелые удары по террористам ДАИШ", добавил представитель МИД Ирана.
По его словам, США таким образом показали свою поддержку терроризма и пренебрежительное отношение к независимости и суверенитету стран. "Они должны нести ответственность за последствия своего незаконного акта", отметил он.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана назвал присутствие иностранных сил в регионе причиной опасности, напряженности и кризиса в регионе, подчеркнув, что США должны положить конец своему присутствию в регионе.
Мусави также выразил сочувствие семьям мучеников и раненых.
Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США в воскресенье нанесли удар по объектам группировки «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке.
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Тегеран, 30 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави резко осудил авиаудару США по военной базе сил «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке, назвав эту агрессию явным примером терроризма.
Мусави призвал США уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака и прекратить вмешательство во внутренние дела страны.
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