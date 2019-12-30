Иран занял 61-е место в глобальном рейтинге инноваций

Он отметил, что с точки зрения научных работ Иран занимает 16-е место в мире и 1-е место в регионе согласно базам данных Scopus и ISI.

По его словам, Иран в рейтинге инноваций занял 113-е место в 2013 году, а теперь занимает 16-е место в 2019 году.

Иран занял 16-е место в рейтинге по производству науки в 2018 году, а 80-е место в сфере конкурентоспособности продукции.

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