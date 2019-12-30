30 дек. 2019 г., 12:28
Journalist ID: 2388
News Code: 83613614
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Рухани: производство нефтехимической продукции Ирана достигнет 100 млн тонн

Рухани: производство нефтехимической продукции Ирана достигнет 100 млн тонн

Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что производство нефтехимической продукции в конце его срока в 2022 году достигнет до 100 мил тонн, что принесет доход в размере 25 млрд долларов.

"В начале одиннадцатого правительства объем нефтехимической продукции Ирана составлял 55 мил тонн, что почти удвоилось с тех пор, как мое правительство начало свою работу", - сказал он.

"Глава Центробанка заявил, что 20 процентов валютной выручки Ирана приходится на нефтехимию", - указал он.

"Перед лицом давления и вражеских санкций выбранный промышленниками путь хорошо смог продолжаться, и это большая честь для истории нашей страны", - отметил Рухани.

"Я прямо говорю вам, что период санкций и давления на иранский народ закончится. Наши враги поняли, что не могут заставить нас сдаться путем максимального давления", - пояснил он.

"Все, чего они хотели - это пойти за стол переговоров и принять то, что, они скажут, что невозможно для нас", - заключил он.

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