Арам I: Рухани защищает историческое присутствие армян в Иране

Арам I на встрече с иранским культурным атташе Аббасом Хамеяром в Ливане отметил, что благодаря мудрости иранских чиновников и осведомленности армян до сих пор у них не было проблем с иранским правительством.

"Я всегда говорил, что в Ираке, Сирии, Ливане и Иране не угнетают христиан, но некоторые западные страны не верят и приводят пример ИГИЛ, в то время как ИГИЛ является в первую очередь угрозой для мусульман, а не для христиан, включая армян, - сказал он.

Культурный атташе в посольстве Ирана в Ливане указал на глубину отношений иранского правительства с армянами, сказав, что "армянские депутаты встретились с имамом Хомейни до победы Исламской революции в Нофль-ле-Шатове Париже и спросили его о роли армян в революции и имам в ответ сказал, что армяне являются частью Ирана и иранской нации".

"Армяне являются неотъемлемой частью иранского общества, которые посвятили мучеников ради своей родины и внесли свой вклад в развитие иранского научно-технического и культурного движения", - указал он.

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