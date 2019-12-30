30 дек. 2019 г., 11:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83613500
0 Persons

Арам I: Рухани защищает историческое присутствие армян в Иране

Арам I: Рухани защищает историческое присутствие армян в Иране

Бейрут, 30 декабря, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани всегда защищал историческое присутствие армян в Иране, как заявил Духовный пастырь армянских епархий Ливана Арам I в воскресенье вечером.

Арам I на встрече с иранским культурным атташе Аббасом Хамеяром в Ливане отметил, что благодаря мудрости иранских чиновников и осведомленности армян до сих пор у них не было проблем с иранским правительством.

"Я всегда говорил, что в Ираке, Сирии, Ливане и Иране не угнетают христиан, но некоторые западные страны не верят и приводят пример ИГИЛ, в то время как ИГИЛ является в первую очередь угрозой для мусульман, а не для христиан, включая армян, - сказал он.

Культурный атташе в посольстве Ирана в Ливане указал на глубину отношений иранского правительства с армянами, сказав, что "армянские депутаты встретились с имамом Хомейни до победы Исламской революции в Нофль-ле-Шатове Париже и спросили его о роли армян в революции и имам в ответ сказал, что армяне являются частью Ирана и иранской нации".

"Армяне являются неотъемлемой частью иранского общества, которые посвятили мучеников ради своей родины и внесли свой вклад в развитие иранского научно-технического и культурного движения", - указал он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 16 =