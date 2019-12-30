Церемония "Микат луны и креста" в Тегеране

Москва, 29 декабря. ИРНА — Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в понедельник, 30 декабря, обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике. Об этом как передает РИА Новости говорится в комментарии МИД РФ.