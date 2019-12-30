30 дек. 2019 г., 09:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83613235
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Церемония "Микат луны и креста" в Тегеране

Церемония "Микат луны и креста" в Тегеране

Церемония "Микат луны и креста", которая демонстрирует дружбу между мусульманами и христианами, в воскресенье прошла в Соборе Святого Саркиса Тегерана.

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