29 дек. 2019 г., 19:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83612922
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Иран, Россия и Китай продолжат проводить совместные военные учения

Иран, Россия и Китай продолжат проводить совместные военные учения

Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Начальник управления морских операций вооруженных сил Ирана Мохаммад Эбрагим Дехгани заявил, что Иран продолжит проводить совместные военные учения с Россией и Китаем и даже с другими странами региона.

Сегодня завершились совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности", стартовавшие 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

По его словам, "послание прошедших учений – заверить наших друзей в том, что Иран и его союзники способны обеспечивать морскую безопасность региона, а не нуждается в иностранных силах, в частности американских сил для обеспечения безопасности региона", указал он.

Дехгани добавил, что присутствие американских сил в регионе Персидского залива само по себе приведет к эскалации напряженности в этом регионе.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Ирана дадут сокрушительный ответ на любую возможную ошибку со стороны противников Исламской Республики Иран.

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