В Индийском океане завершились совместные учения Ирана, РФ и КНР

"Завершились совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности", стартовавшие 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе", говорится в заявлении армии.

В торжественной церемонии закрытия и парад кораблей-участников учения в северной части Индийского океана и Оманском заливе приняли участие легкий фрегат "Alborz" корвет Bayandor ВМС Ирана, сторожевой корабль ВМФ России "Ярослав Мудрый" российский танкер «Ельня», российский спасательный буксир «Виктор Конецкий», эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Xining", также ракетные катера ВМС КСИР типа Tondar, катамаран Shahid Nazeri, а также иранский легкий фрегат "Саханд".

Ранее командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что цель учений — продемонстрировать возможности, силу и авторитет военно-морского флота ИРИ региону и всему миру.

Среди других целей учений командующий ВМС Ирана назвал установление безопасности для спасения поврежденного корабля, обмен тактикой и методами ведения боевых действий, и укрепление международных отношений.

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