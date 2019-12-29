Лавров обсудит с Зарифом СВПД, Сирию, Персидский залив и энергетику

"Планируется обсуждение широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую и энергетическую кооперацию с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов. Особое внимание будет уделено международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам", - говорится в сообщении министерства.

В преддверии визита в Москву главы иранского внешнеполитического ведомства, в МИД РФ отметили, что российско-иранские связи основаны на принципах взаимоуважения и не подвержены политической конъюнктуре. Планомерно наращивается торгово-экономическое взаимодействие РФ и Ирана несмотря на санкции США.

"За девять месяцев 2019 года российско-иранский товарооборот не только не сократился, как у большинства партнеров указанной страны, но и вырос на 25,3% до 1,5 миллиарда долларов США. Настроены содействовать увеличению данного показателя", - подчеркнули в российском министерстве.

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