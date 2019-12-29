Последняя платформа 14-й фазы месторождения "Южный Парс" отправлена к месту установки

­­ Спроектировала и изготовила эту морскую газодобывающую платформу иранская Sadra — дочерняя компания строительной компании "Хатам аль-Анбия", принадлежащей Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным компании, 2400-тонная конструкция, которая принадлежит 14-й фазе была загружена на баржу FLB124. Сооружение будет установлено на назначенном морском участке в ближайшее время.

После установки данного сооружения 14-я фаза месторождения "Южный Парс" будут производить 56 млн куб. М газа.

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