29 дек. 2019 г., 17:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83612805
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Последняя платформа 14-й фазы месторождения "Южный Парс" отправлена к месту установки

Последняя платформа 14-й фазы месторождения "Южный Парс" отправлена к месту установки

Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Четвертая и последняя платформа 14-й фазы иранского газового месторождения "Южный Парс" была отправлена из Бендер-Аббаса к месту установки на назначенном морском участке в Персидском заливе.

­­ Спроектировала и изготовила эту морскую газодобывающую платформу иранская Sadra — дочерняя компания строительной компании "Хатам аль-Анбия", принадлежащей Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным компании, 2400-тонная конструкция, которая принадлежит 14-й фазе была загружена на баржу FLB124. Сооружение будет установлено на назначенном морском участке в ближайшее время.

После установки данного сооружения 14-я фаза месторождения "Южный Парс" будут производить 56 млн куб. М газа.

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