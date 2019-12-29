29 дек. 2019 г., 16:25
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Себух Саркисян: ДАИШ совершает преступления от имени ислама

Себух Саркисян: ДАИШ совершает преступления от имени ислама

Тегеран, 29 декабря. ИРА — Террористическая группировка ДАИШ (ИГИЛ) совершает ужасные преступления и убивает невинных людей от имени ислама, являющегося источником божественной любви, заявил глава епархии Армянской Апостольской церкви в Тегеране архиепископ Себух Саркисян.

Во время выступления на церемонии "Микат луны и креста" в Соборе Святого Саркиса в Тегеране, которая демонстрирует дружбу между мусульманами и христианами Себух Саркисян заявил, что ДАИШ совершает преступления против человечества от имени ислама в то время, когда Мухаммад (мир ему!), последний пророк Аллаха приглашает к миру и дружбе.

Церемония "Микат луны и креста" прошла накануне Нового года в целях конвергенции между последователями божественных религий, в том числе мусульмане и христиане. В ней принял участие официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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