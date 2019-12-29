29 дек. 2019 г., 15:46
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News Code: 83612660
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Президент Всемирного ремесленного совета посетила Дом циновки Ирана

Президент Всемирного ремесленного совета посетила Дом циновки Ирана

Бендер-Энзели, 29 декабря. ИРНА — Президент Всемирного ремесленного совета по Азиатско-Тихоокеанскому региону госпожа Гада Каддуми в воскресенье посетила Дом циновки Ирана, расположенный в поселке Фештке в свободной зоне Энзели.

Делегация всемирного ремесленного совета во главе с Гадой Каддуми познакомилась с деятельностью Дома циновки в поселке Фештке в провинции Гилан. Кроме того, гости ознакомились с процессом производства циновки женщинами поселка.

Заместитель по культурным, социальным и туристическим вопросам Организации свободной зоны Энзели Маджид Фатехи на встрече заявил, что до сих пор из свободной зоны Энзели были поставлены за рубеж 4 партии изделий ручной работы.

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