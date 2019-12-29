29 дек. 2019 г., 15:38
Journalist ID: 2390
News Code: 83612651
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25 иностранных СМИ освещают международный кинофестиваль Фаджр

25 иностранных СМИ освещают международный кинофестиваль Фаджр

Тегеран, 29 декабря, ИРНА – Представители 25 иностранных СМИ претендуют на участие в 38-м международном кинофестивале Фаджр. Число иностранных СМИ в кинофестивале в этом году выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

Такие информационные агентства, как Sputnik из России, Al Etejah и Аль-Иракия из Ирака, Аль-Арабия из Катара, Аль-Джазира и Tima из Великобритании, Аль-Ахд и Аль-Минар из Ливана, ANEX из Люксембурга, ABCnews из Австралии, Анадолу из Турции, Inews, Белади и kurdsat из Ирака, dpa из Германии, Ruptly и RT Arabic из России, Financial times из Великобритании, France 24 и AFP из Франции, Getty images из США, unews из Ливана, Zuma press из США и Ansa из Италии претендовали на участие в международном кинофестивале Фаджр.
38-й международный кинофестиваль Фаджр 1-11 февраля наряду с 41-й годовщиной победы Ислаской революции пройдет в Тегеране.

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