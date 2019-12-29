Зариф сегодня отправится в Москву

"Власти двух стран обсудят широкий круг вопросов в ходе поездки иранского министра иностранных дел", заявил журналистам Мусави в кулуарах церемонии "Микат луны и креста".

По его словам, стороны также будут изучать двусторонние вопросы и последние международные события.

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