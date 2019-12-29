США только ищут нефть в Сирии: спикер иранского парламента

"Роль Сирии за последние десятилетия была очень эффективной в движении Сопротивления в то время, когда некоторые страны не хотят мира в этой стране", заявил Лариджани на встрече с лидерами сирийских племён. Он также отметил решающую роль племен в установлении стабильности в Сирии.
По его словам, опытная армия Сирии показала свою заслуженность в борьбе с терроризмом.
"Присутствие террористов в Идлибе приносит негативные последствия", заявил иранский спикер, призвав к ускорению урегулирования кризиса. Он добавил, что в случае решения некоторых проблем, ни одна страна не посмеет пойти на авантюрные действия против Сирии.
Лидеры сирийских племен также на этой встрече поблагодарили поддержки Ирана во время борьбы с терроризмом, назвав роль Ирана в сирийском кризисе конструктивной.
Тегеран, 29 декабря, ИРНА – Соединенные Штаты только ищут нефть в Сирии, заявил спикер Меджлиса Али Лариджани, отметив, что сирийскому народу не нужен попечитель, и они должны составить Конституцию страны без иностранного давления.
"Роль Сирии за последние десятилетия была очень эффективной в движении Сопротивления в то время, когда некоторые страны не хотят мира в этой стране", заявил Лариджани на встрече с лидерами сирийских племён. Он также отметил решающую роль племен в установлении стабильности в Сирии.
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