США только ищут нефть в Сирии: спикер иранского парламента

"Роль Сирии за последние десятилетия была очень эффективной в движении Сопротивления в то время, когда некоторые страны не хотят мира в этой стране", заявил Лариджани на встрече с лидерами сирийских племён. Он также отметил решающую роль племен в установлении стабильности в Сирии.

По его словам, опытная армия Сирии показала свою заслуженность в борьбе с терроризмом.

"Присутствие террористов в Идлибе приносит негативные последствия", заявил иранский спикер, призвав к ускорению урегулирования кризиса. Он добавил, что в случае решения некоторых проблем, ни одна страна не посмеет пойти на авантюрные действия против Сирии.

Лидеры сирийских племен также на этой встрече поблагодарили поддержки Ирана во время борьбы с терроризмом, назвав роль Ирана в сирийском кризисе конструктивной.

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