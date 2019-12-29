29 дек. 2019 г., 14:15
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Прошла церемония "Микат луны и креста" в Тегеране

Прошла церемония "Микат луны и креста" в Тегеране

Тегеран, 29 декабря, ИРНА – Церемония "Микат луны и креста", которая демонстрирует дружбу между мусульманами и христианами, в воскресенье прошла в Соборе Святого Саркиса Тегерана.

Церемония проводится по поводу наступления Нового года в целях конвергенции между последователями божественных религий, в том числе мусульмане и христиане.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави также участвовал в этой церемонии.

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