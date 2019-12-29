Иран осудил теракт в Сомали

Как сообщают СМИ, террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускной пункт, расположенные на юго-западе города. Жертвами теракта в столице Сомали Могадишо стали по меньше мере 100 человек, свыше сотни получили ранения.

Среди жертв теракта много студентов университета Бенадир. Они находились в автобусе, который оказался в эпицентре взрыва.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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