29 дек. 2019 г., 12:41
Journalist ID: 2390
News Code: 83612289
0 Persons

Tags

Иран не поддастся политической пропаганде СМИ: МИД

Иран не поддастся политической пропаганде СМИ: МИД

Тегеран, 29 декабря, ИРНА - Австралийка Кайли Мур-Гилберт арестована по обвинению в нарушении национальной безопасности Ирана, и Исламская Республика не поддастся политической пропаганде СМИ. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на информацию некоторых австралийских СМИ о ситуации вокруг Мур-Гилберта.

Он отметил, что справедливый суд Ирана выдал ордер на задержание Кайли Мур-Гилберта, соблюдая все требуемые законы.
"Эта австралийская гражданка, как и любой другой осужденный согласно приговору суда, будет отбывать свой срок наказания, пользуясь всеми законными правами", подчеркнул Мусави.
Пресс-секретарь МИД Ирана напомнил о незаконном аресте иранки Негар Кодс-Кани в 2017 году в Австралии, заявив, что общественное мнение не забудет поведения Австралии в отношении беременной иранской гражданки, когда она была арестована без предъявления обвинений и находилась в тюрьме 28 месяцев.
Кайли Мур-Гилберт была приговорена к 10 годам лишения свободы за шпионаж против Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
6 + 10 =