Иран не поддастся политической пропаганде СМИ: МИД

Он отметил, что справедливый суд Ирана выдал ордер на задержание Кайли Мур-Гилберта, соблюдая все требуемые законы.

"Эта австралийская гражданка, как и любой другой осужденный согласно приговору суда, будет отбывать свой срок наказания, пользуясь всеми законными правами", подчеркнул Мусави.

Пресс-секретарь МИД Ирана напомнил о незаконном аресте иранки Негар Кодс-Кани в 2017 году в Австралии, заявив, что общественное мнение не забудет поведения Австралии в отношении беременной иранской гражданки, когда она была арестована без предъявления обвинений и находилась в тюрьме 28 месяцев.

Кайли Мур-Гилберт была приговорена к 10 годам лишения свободы за шпионаж против Ирана.

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