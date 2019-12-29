Фильм "Возлюбленная" получил 5 новых наград на международных кинофестивалях

"Возлюбленная" получил награды за лучший документальный фильм в кинофестивалях в Италии, Испании, Китае и Франции.
Документальный фильм "Возлюбленная", который считается одним из успешных работ в последние годы, ранее получал 2 награды на Сицилийском документальном кинофестивале в Италии.
Фильм Ясера Талеби при этом получил почетный диплом и премии за лучшую операторскую работу и лучший фильм по выбору школьников фестиваля.
"Возлюбленная" рассказывает об истории трудной, но сладкой жизни 83-летней матери "Фирузе", у которой уникальная жизнь в самом сердце гор Альборз.
Фильм также получал такие премии и звания, как премия "Лучший документальный фильм" на Казанском кинофестивале, Special Mention итальянских жюри фестиваля Тренто и звание лучшего документального фильма по выбору зрителей.
Тегеран, 29 декабря, ИРНА – Документальный фильм "Возлюбленная" иранского режиссера Ясера Талеби получил 5 новых наград на международных кинофестивалях в Италии, Испании, Китае и Франции.
"Возлюбленная" получил награды за лучший документальный фильм в кинофестивалях в Италии, Испании, Китае и Франции.
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