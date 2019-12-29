29 дек. 2019 г., 10:27
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Зариф планирует участвовать в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке

Зариф планирует участвовать в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке

Тегеран, 29 декабря, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в начале января отправится в Нью-Йорк для участия в специальном заседании Совбеза ООН, в случае согласия США в выдаче виз. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави.

"В начале января пройдет специальное заседание Совбеза ООН о целях Устава наряду с 75-й годовщиной основания Организации объединенных наций в Нью-Йорке", добавил он.
По его словам, последствия и эффекты односторонности будут обсуждены в этом заседании.
31 июля США ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Ирана. Акт Вашингтона, который с одной стороны притворится снижением напряженности и переговорами, а с другой закрывает путь для дипломатии, вызвал негативную реакцию стран и СМИ.

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