Зариф планирует участвовать в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке

"В начале января пройдет специальное заседание Совбеза ООН о целях Устава наряду с 75-й годовщиной основания Организации объединенных наций в Нью-Йорке", добавил он.

По его словам, последствия и эффекты односторонности будут обсуждены в этом заседании.

31 июля США ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Ирана. Акт Вашингтона, который с одной стороны притворится снижением напряженности и переговорами, а с другой закрывает путь для дипломатии, вызвал негативную реакцию стран и СМИ.

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